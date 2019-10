Des vaches ont été installées sur une ferme flottante à Rotterdam: des associations de défense des animaux crient au scandale (vidéo)

Afin de produire plus sans avoir besoin de terres supplémentaires, des vaches ont été installées sur une ferme flottante. La structure, une première au monde, a été placée à Rotterdam, aux Pays-Bas. Des associations de défense du bien-être animal ont d'ores et déjà exprimé de vives critiques au sujet de cette ferme, dénonçant les conditions de vie des mammifères.

Dans le port de Rotterdam, les passants peuvent apercevoir 32 vaches qui vivent sur une structure flottante de 1.200 mètres carrés. Elles font partie d'une ferme sur l’eau, où les éleveurs produisent du lait, du fromage et du yaourt. "Pourquoi flotter? Comme la quantité de terre diminue et que la population mondiale augmente, nous nous sommes demandé comment nous pouvions produire suffisamment d’aliments sains à l’avenir, explique Mimke Van Wingerden, propriétaire de la ferme flottante. Comme 70% de la terre est constituée d'eau, pourquoi ne pas l'utiliser pour produire des aliments frais et sains à proximité des consommateurs?"



Certaines associations dénoncent les conditions de vie des vaches

Leur nourriture vient notamment de l’herbe des terrains de football. Des céréales sont aussi récupérées des brasseries voisines. La ferme fonctionne le plus possible de manière circulaire. Que ce soit pour alimenter les bêtes, ou les abreuver. "Nous récupérons l’eau de pluie sur le toit et nous la nettoyons, puis ça devient de l'eau potable pour nos vaches, décrit Mimke Van Wingerden. A côté de notre ferme, des panneaux solaires qui flottent également fournissent l'énergie. Nous essayons donc de fonctionner le plus possible de manière circulaire."

Plusieurs associations du bien-être animal dénoncent leurs conditions de vie. Les propriétaires assurent que leur bétail devrait bénéficier d’un pâturage plusieurs mois par an.