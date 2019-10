Le président hondurien a reçu des millions de dollars de pots-de-vin de narcotrafiquants

(Belga) Le président du Honduras Juan Orlando Hernandez a touché des millions de dollars de pots-de-vin de narcotrafiquants, y compris de l'ex-chef de cartel mexicain "El Chapo", a affirmé mercredi un procureur fédéral new-yorkais à l'ouverture du procès pour trafic de drogue d'un des frères du président.

"L'accusé était protégé par l'actuel président (du Honduras), qui a reçu des millions de dollars de pots-de-vin de narcotrafiquants, dont (Joaquin) Guzman +El Chapo+", a déclaré le procureur dans sa plaidoirie d'ouverture. El Chapo "a personnellement remis un million de dollars à l'accusé, pour son frère (le président, ndlr)", a ajouté le procureur, Jason Richman. Juan Antonio "Tony" Hernandez Alvarado, un des frères du président hondurien, est accusé par la justice américaine de trafic de drogue. Ex-député, âgé de 41 ans, il avait été arrêté à l'aéroport de Miami en novembre 2018, et inculpé de quatre chefs d'accusation de trafic de drogue, possession d'armes à feu et faux témoignage. Selon le gouvernement américain, il était impliqué dans le trafic de drogues depuis 2004 au moins, et aurait participé pendant plus de 10 ans à la distribution de cocaïne. Le procureur fédéral de Manhattan l'accuse aussi d'avoir été impliqué dans au moins deux assassinats entre bandes rivales entre 2011 et 2013. Il risque, en cas de condamnation à l'issue de ce procès prévu pour durer une dizaine de jours, au minimum cinq ans de prison et au maximum la perpétuité. (Belga)