Colombie: une ex-sénatrice s'évade de manière spectaculaire (vidéo)

Les autorités colombiennes ont offert mercredi une récompense pour la capture d'une ancienne sénatrice, emprisonnée pour des achats de vote, qui a réussi à s'évader de manière rocambolesque lors d'une visite chez le dentiste.

Aida Merlano, condamnée le 13 septembre à 15 ans de prison pour avoir acheté des votes lors des élections générales de 2018, s'est évadée mardi d'un centre médical situé dans le nord de Bogota, où elle était venue se faire soigner avec l'autorisation des autorités carcérales.



L'ancienne parlementaire conservatrice de 38 ans est parvenue à s'enfuir en se laissant glisser le long de la façade de l'immeuble à l'aide d'une corde. Tombée lourdement au sol sous les yeux interloqués d'une poignée de passants, elle monte peu après, visiblement sans se presser, à l'arrière d'une moto venue l'attendre devant la clinique.



L'évasion, digne d'un film d'action, a été filmée par une caméra de surveillance et la brève vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, où les internautes n'ont pas manqué de critiquer les autorités.



"Cette femme privée de liberté s'est moquée de la société colombienne, du système judiciaire et de l'ordre public de manière inacceptable", a réagi la ministre de la Justice Margarita Cabello.



Mme Cabello a demandé l'ouverture d'une enquête sur de possibles complicités au sein de l'administration pénitentiaire, alors que l'ex-sénatrice n'était plus escortée lors de sa visite chez le dentiste.



Le directeur de l'Institut national pénitentiaire et carcéral (Inpec), William Ruiz, dont la ministre a réclamé la démission, a offert une récompense de 50 millions de pesos (14.000 dollars) pour toute information permettant de localiser la fugitive.