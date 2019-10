Une famille aurait exploité et infligé un traitement dégradant à un sexagénaire en Flandre: 2 personnes arrêtées

Une famille macédonienne de Deurne (district de la ville d'Anvers) aurait exploité et infligé un traitement dégradant à un homme de 63 ans, annonce jeudi le parquet d'Anvers. Le juge d'instruction a interpellé un homme de 42 ans et une femme de 41 ans. Leur fille de 19 ans a été libérée sous conditions.

Un agent de quartier de la région ouest d'Anvers a reçu le 17 août dernier un message signalant qu'un homme dormait déjà depuis plusieurs mois sur une terrasse à Deurne. Il était également mentionné que l'individu devait se laver et manger à l'extérieur.

"Une équipe de quartier de la police d'Anvers a pu approcher l'homme et a constaté que les habitants, une famille macédonienne, exploitait la victime et abusait de l'état vulnérable du sexagénaire", explique le parquet dans un communiqué de presse.

La victime est un Belge qui connaissait la famille de longue date. Une première enquête a démontré que la famille a dépouillé financièrement l'homme durant ces dix dernières années. "Un juge d'instruction a été nommé après une enquête approfondie pour traite d'êtres humains, abus de faiblesse et traitement dégradant", affirme le paquet. Une perquisition a été menée le 1er octobre et trois membres de la famille ont été arrêtés. Le juge d'instruction a décidé mardi de maintenir un homme de 42 ans et une femme de 41 ans en détention. Ils apparaîtront vendredi devant la chambre du conseil. Leur fille de 19 ans a été libérée sous conditions. L'enquête menée par le juge d'instruction se poursuit.