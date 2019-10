4 policiers tués dans une préfecture à Paris: "Les policiers étaient en panique, beaucoup de personnes étaient en pleurs"

Quatre policiers ont été tués à coups de couteau, jeudi à l'intérieur de la préfecture de police de Paris, agressés par un employé qui a été ensuite abattu par les forces de l'ordre, a-t-on appris de sources concordantes. Des témoins racontent.

Un terrible drame s'est produit ce jeudi à Paris dans une préfecture de police où un homme a tué 4 policiers avant d'être abattu. L'homme, armé d'un couteau, était lui-même employé à la direction du renseignement dans cette préfecture. "J'ai entendu un tir, je pense qu'il devait être autour de 12h30. Autour de moi il n'y avait que des policiers. Ils ont immédiatement tous dégainé leur arme. J'ai été très surpris d'entendre ces tirs car ce n'est pas l'endroit où on imagine que ça puisse se produire. J'ai d'abord pensé à un suicide car il y en a beaucoup en ce moment. Et puis quelques instants plus tard j'ai vu des policières en pleurs. Je me suis dit que ça devait être grave. Les policiers étaient en panique, ça courait partout. Beaucoup de personnes étaient en pleurs", a témoigné au journal Le Parisien un homme qui se trouvait dans la cour de la préfecture.

"Ça courait partout, ça pleurait partout", a témoigné à l'AFP Emery Siamandi, interprète présent à l'intérieur de la préfecture au moment de l'attaque. "J'ai entendu un tir, j'ai compris que c'était à l'intérieur", raconte-t-il. "Quelques instants après, j'ai vu des policières qui pleuraient. Elles étaient en panique".