Plusieurs communes bruxelloises plongées dans le noir ce jeudi soir

Plusieurs communes bruxelloises sont plongées dans le noir depuis 18h30 environ. Une panne d'électricité affecte une partie de Schaerbeek, Laeken et Neder-over-Hembeek. A Schaerbeek, la moitié des cabines haute-tension est hors-service. Le courant a été rétabli chez 84% des clients.

Mais à Laeken et Neder-Over-Heembeek, la situation s'avère plus compliquée. Ce sont 14 cabines haute-tension qui sont inutilisables. Sibelga ignore pour le moment la cause de cette coupure. L'opérateur prévoit le retour du courant pour 20h30.