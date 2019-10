Prix de l'Arc de Triomphe : l'Anglaise Enable en quête d'un triplé historique

Face à onze adversaires, français, irlandais et japonais, l'anglaise Enable va tenter dimanche de remporter pour la troisième année de suite le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe sur l'hippodrome de Paris Longchamp, un exploit qu'aucun pur-sang n'a encore réalisé.

- Enable pour l'histoire -

Enable, âgée de 5 ans, a couru 13 fois et signé 12 succès. Cette jument du Prince Abdullah affiche un palmarès incroyable de 9 victoires dans des "groupe 1", l'excellence. Double tenante du titre de championne du monde du galop, elle s'annonce comme la grandissime favorite de la 98e édition de cette course de 2.400 mètres, dotée de 5 millions d'euros, dont 2.857.000 au vainqueur. Pour réaliser cet exploit, l'élève de John Gosden sera montée par le jockey italien installé en Angleterre, Lanfranco Dettori, 48 ans, qui compte déjà six succès dans l'Arc, dont deux avec elle.

- Sottsass , challenger de choix -

Et si c'était lui le tombeur d'Enable ? Sottsass, le meilleur français piloté par l'Italien Cristian Demuro. Le grand alezan, fils de l'étalon Siyouni, a remporté au printemps le Prix du Jockey-Club qui sacre le meilleur poulain de 3 ans sur 2.100 mètres et reste sur un succès dans le Prix Niel, une course préparatoire à l'Arc.

Mardi matin le pensionnaire de Jean-Claude Rouget a fait un galop d'entretien sur l'hippodrome de Deauville devant la presse sous la selle de Cristian Demuro.

"Le cheval est très bien. Sottsass progresse et on ne connaît pas encore ses limites. Il est facile à monter, possède une bonne pointe de vitesse et est très combatif", estime Cristian Demuro "motivé" pour un premier sacre dans l'épreuve reine du galop mondial d'autant que "son cheval s'adapte à tous les terrains".

Le parcours idéal pour décrocher le Graal ? "Etre derrière Enable et l'attaquer dans la ligne droite", dit-il.

Pour Jean-Claude Rouget qui a tout gagné sauf l'Arc "cet exercice montre que sa locomotion n'est pas bonne mais très bonne ! C'est un cheval exceptionnel. Que tout se passe bien jusqu'à dimanche et le cheval fera sa course !", affirme-t-il.

- Japan pour l'Irlande -

Le poulain de 3 ans Japan fait partie des meilleurs de sa génération. L'élève du maître entraîneur irlandais Aidan O'Brien collectionne les succès Outre-Manche et a gagné le Grand Prix de Paris le 14 juillet sur ce parcours avec Ryan-Lee Moore. Il fera partie des chevaux en vue capable de reprendre la couronne à la reine Enable.

- Kiseki, le miracle japonais ? -

Le Japon, première nation hippique mondiale, tente pour la 18e fois depuis 1969 de remporter l'Arc. Kiseki qui signifie miracle en japonais sera monté par le Belge Christophe Soumillon qui a fait un dernier galop poussé mercredi à Chantilly (Oise).

"Le rythme de la course sera important. En France les courses ont moins de rythme qu'au Japon, les parcours en France sont plus techniques. A Paris Longchamp, il faut savoir accélérer très fort dans la dernière ligne droite pour gagner", a expliqué Christophe Soumillon "très fier de monter à nouveau pour défendre les couleurs du Japon dans l'Arc". La cravache d'or française avait fini deux fois deuxième avec Orfèvre en 2012 et 2013.

Un autre Japonais, Fièrement, monté par son fidèle jockey, le Français Christophe-Patrice Lemaire, peut créer la surprise. Véritable star au Pays du Soleil Levant, Christophe-Patrice Lemaire, japonais de coeur depuis plusieurs années, a gagné 215 courses en 2018 battant le record de victoires du Yutaka Take mais pas encore l'Arc.

- Soft Light pour 120.000 euros de plus -

Le cheval français Soft Light a été supplémenté (ajouté à la liste à la dernière minute) pour participer à la course. Son propriétaire Claudio Marzocco a déboursé 120.00 euros conformément au règlement des courses. Il s'élancera avec une chance d'outsider confié à la star japonaise Yutaka Take.

"Soft Light n'a pas gagné cette année mais il ne sera pas ridicule. Derrière les ténors, Enable, Sottsass, Japan et Waldgeist, tout le monde peut être 5e", estime Jean-Claude Rouget son entraîneur.

