Le Peterbos à Anderlecht a une nouvelle antenne de quartier: "Il y a des projets de potagers, d'agriculture et d'apiculture" (vidéo)

Une antenne de quartier a ouvert ses portes au Peterbos à Anderlecht dans le but de redynamiser et de revitaliser le quartier. L'endroit sera un point de contact privilégié. Cette antenne se veut le point de contact privilégié pour tous ceux qui cherchent des informations sur le Contrat de Quartier Durable. Il sera possible de participer aux 11 projets socio-économiques qui sont financés.

"Il y a des projets de potagers urbains, d'agriculture, d'apiculture. Il y a un apiculteur qui a déjà commencé certaines animations avec les habitants du quartier. Il y aura des projets intergénérationnels", a expliqué Aline Goethals, chef de projet du contrat de quartier durable Peterbos, au micro de Sébastien De Bock.

L’objectif est également de retisser des liens sociaux dans ce quartier. Les premières permanences à l'intention des jeunes, des femmes et des seniors ont débuté.