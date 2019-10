40.000 personnes attendues à la Nocturne des Coteaux à Liège

(Belga) La 25e édition de la Nocturne des Coteaux se déroulera samedi soir dans le centre ville de Liège et sur les hauteurs qui mènent vers la Citadelle. 40.000 personnes sont attendues.

Illuminations, musique, portes ouvertes de plusieurs musées et du site classé des Coteaux sont au programme de la Nocturne annuelle qui se déroulera samedi dès 20h à Liège. 25.000 bougies seront disposées dans le quartier Hors-Château et sur le reste du site des Coteaux de la Citadelle. Les escaliers de Bueren seront également illuminés, comme chaque année, avec un motif particulier. Au total, les organisateurs proposent 53 lieux à visiter, dont 34 espaces musicaux, 26 espaces lumineux et quelques expositions et spectacles. L'occasion pour les 40.000 personnes attendues de découvrir ou re-découvrir les petites ruelles et le quartier des Coteaux. Les organisateurs déconseillent de venir en voiture dans le centre ville. La TEC prévoit des navettes gratuites toutes les dix minutes entre la Citadelle de Liège et la Place St Lambert, de 19h30 à 01h00 du matin. D'autres navettes gratuites circuleront également entre l'Ile Monsin et la Place des Déportés avec le même horaire. L'évènement est gratuit et se devrait se terminer aux alentours de minuit. (Belga)