Climat: coup d'envoi des actions d'Extinction Rebellion

Des centaines de militants écologistes occupaient samedi soir une partie d'un centre commercial parisien, selon des journalistes de l'AFP, malgré une tentative des forces de l'ordre pour les déloger au premier jour d'une semaine d'action pour le climat du mouvement Extinction Rebellion (XR).

Plusieurs centaines de manifestants, membres notamment de XR ont investi samedi vers 10H00 dans le calme le centre commercial Italie 2, avec ses 130 boutiques et restaurants au sud-est de Paris.

Un peu après 20H00, heure de fermeture du centre, les forces de l'ordre leur ont ordonné de quitter les lieux, ont indiqué des militants à l'AFP.

Selon des images diffusée en direct sur les réseaux sociaux, les forces de l'ordre ont ensuite tenté d'entrer dans le bâtiment, tandis que des militants à l'intérieur barricadaient certaines entrées avec des tables ou des chaises.

D'autres se sont assis par terre en tenant des parapluies ouverts au-dessus de leur tête, comme les manifestants pro-démocratie à Hong Kong.

L'intervention a ensuite été interrompue, et vers 22H00, les forces de l'ordre étaient postées aux alentours, et des centaines de militants occupaient toujours le centre commercial, selon des journalistes de l'AFP.

Arrivés en fin de matinée, ils ont expliqué vouloir occuper un "symbole du capitalisme", en prélude à une semaine d'actions internationales de XR.

Equipés de baudriers, ils ont hissé sur la grande verrière à l'entrée plusieurs banderoles proclamant, "Détruisons les palais du pouvoir. Construisons les maisons du peuple" et "La nature n'est pas à vendre. Écologie sociale et populaire".

"Travaille, consomme et ferme ta gueule", "A-ha anticapitaliste", pouvait-on entendre notamment parmi les slogans des manifestants, au son des tambours, ou encore: "Et un et deux et trois degrés, c'est un crime contre l'humanité".

"Je suis avec XR pour dire stop à ce système fou avant qu'il ait tout détruit", a déclaré à l'AFP une jeune fille d'une vingtaine d'année, qui se présente comme Lucie et n'a pas voulu dire son âge.

Outre XR, différents collectifs s'étaient joints à l'action, comme Youth for climate, Cerveau non disponible, Radiaction, Comité autonomie queer et des "gilets jaunes", selon une représentante de XR qui ne veut pas être identifiée. Jérôme Rodrigues, une des figures du mouvement des "gilets jaunes", a fait une apparition.

"Ce blocage se fait en convergence avec d'autres associations et mouvements, dans ce lieu emblématique de la consommation qui détruit le vivant", a expliqué XR dans un communiqué, revendiquant "environ 1.000 personnes" sur place.

L'opération, baptisée "Dernière occupation avant la fin du monde", se déroule alors que Extinction Rebellion, mouvement créé il y a à peine un an, organise à partir de lundi des actions dans 60 villes dans le monde qui devraient rassembler des milliers de personnes, et notamment des actions de blocage à Londres, prévues pour durer plus de deux semaines.