Rwanda: huit morts dans une attaque proche de la frontière congolaise

Huit personnes ont été tuées et dix-huit autres blessées dans la nuit de vendredi à samedi par des hommes armés non identifiés, dans une région du nord du Rwanda frontalière avec la République démocratique du Congo (RDC) et l'Ouganda, a annoncé samedi la police rwandaise.

L'attaque a eu lieu dans le district de Musanze, connu des touristes pour le parc national des volcans, qui abrite des gorilles des montagnes, et qui a par le passé déjà été le théâtre d'attaques menées par des rebelles venus de RDC opposés au gouvernement rwandais.