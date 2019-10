Vertonghen et Alderweireld (Tottenham) en chute libre à Brighton

(Belga) Tottenham n'en finit plus de plonger. Quelques jours après une dégelée historique, 2-7, contre le Bayern Munich, en Ligue des Champions, les Spurs avaient pourtant une belle occasion de se refaire une santé, et surtout de revenir au contact du podium de la Premier League anglaise de football, en s'imposant à Brighton samedi en début d'après-midi.

Mais ce n'est pas exactement ce qui s'est passé, que du contraire, dans le Sud de l'Angleterre. Tottenham a en effet été très rapidement mené à la suite d'une grossière erreur de son gardien international français Hugo Lloris, qui s'est en outre grièvement blessé au coude sur la phase. A la 3e minute, en effet, Lloris s'est élevé dans les airs pour réceptionner un centre anodin de l'Allemand Pascal Gross venu de sa droite, qu'il a relâché, permettant ainsi à Neal Maupay d'ouvrir la marque pour Brighton (1-0). L'ex-portier de Lyon s'est alors blessé tout seul en chutant lourdement en arrière sur son coude gauche, qui s'est fléchi dans un angle impossible. Les soigneurs sont longuement intervenus, ont placé le portier sous entonox - un analgésique gazeux, mélange d'oxygène et de protoxyde d'azote - pendant plusieurs minutes, puis l'ont évacué sur civière. Il a été remplacé par l'Argentin Paulo Gazzaniga Au final les Londoniens se sont inclinés 3-0 face aux hommes de Graham Potter au Falmer Stadium, Aaron Connolly signant un doublé personnel (32e, 55e) pour mettre les siens à l'abri. Une infiniment douloureuse, mais logique défaite sans appel pour le finaliste de la dernière Ligue des Champions, bousculé et sans inspiration. Jan Vertonghen et Toby Alderweireld ont joué tout le match au sein de la défense des Spurs alors que Leandro Trossard, blessé à l'aine, manquait à l'appel dans les rangs locaux. Le club du Nord de Londres, qui reste à présent sur quatre défaites lors de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, doit désormais profiter de la trêve internationale pour panser ses plaies et repartir de l'avant face à Watford dans 15 jours. Avec 11 points en huit rencontres, il navigue à la lisière de la colonne de droite, à 10 points de Liverpool qui reçoit Leicester, troisième à 7 points, dans l'après-midi (16 heures). (Belga)