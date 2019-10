La 160e édition de la Foire de Liège a été lancée

(Belga) Le coup d'envoi de la Foire de Liège a été donné samedi après-midi sur le Boulevard d'Avroy. L'occasion pour le public de découvrir les 167 attractions qui s'étalent sur plus d'un kilomètre.

Le bourgmestre de la Ville de Liège Willy Demeyer a ouvert les festivités vers 15h00. Il était accompagné de ses échevins Christine Defraigne, Pierre Stassart et Jean-Pierre Hupkens, mais aussi des géants Tchantchès et Nanesse et d'une fanfare. La Foire de Liège est la plus longue de Belgique. Elle s'étale sur plus d'un kilomètre, reliant la rue Pont d'Avroy à la rue des Guillemins. Cette année, 167 attractions en tout genre seront proposées au public. Parmi celles-ci, une grande nouveauté : le Move it 32, une attraction à sensations fortes. Les lundis 28 octobre et 11 novembre, de nombreuses réductions sont prévues pour le public. Un cortège à l'occasion d'Halloween se tiendra le mercredi 30 octobre dès 17h00. La foire de Liège restera ouverte jusqu'au lundi 11 novembre 2019. Les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés, elle ouvre à 14h et à 15h30 les autres jours. (Belga)