Le cycliste recherché à Gand s'est rendu à la police: une femme toujours gravement blessée

Un homme de 24 ans s'est rendu à la police samedi soir après l'accident survenu entre deux cyclistes à Gand, dans lequel une femme a été grièvement blessée, a indiqué dimanche le parquet de Flandre orientale. L'homme s'est reconnu dans la description de l'avis de recherche mais n'aurait pas remarqué avoir heurté une autre personne.



La collision entre les deux cyclistes s'est déroulée durant la nuit de vendredi à samedi à Gand. Une femme a été grièvement blessée et emmenée dans un état critique à l'hôpital. L'autre personne, qui circulait sur un vélo électrique, a pris la fuite. Selon un témoin de la scène, le vélo électrique était de couleur blanche et son chauffeur portait une veste beige et un casque audio sur la tête. L'homme s'est reconnu dans cette description et s'est rendu à la police mais n'a pas reconnu les faits. Selon le témoin oculaire de la scène, une collision s'est produite entre les deux vélos. Les enquêteurs examineront donc le vélo électrique pour trouver des traces d'accident.