Météo - Un temps généralement sec avec quelques éclaircies

(Belga) Le temps sera généralement sec, lundi, avec quelques éclaircies et des maxima de 10 à 15 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Dans l'après-midi, le ciel se couvrira à nouveau à partir de l'ouest.

Le vent, de directions variables, sera faible puis modéré de sud-ouest. Côté températures, les maxima ne dépasseront pas 10 degrés sur les hauteurs ardennaises et 15 degrés dans le centre. En soirée et la nuit prochaine, le pays sera traversé d'ouest en est par une nouvelle zone de pluie. Les précipitations, d'abord faibles et intermittentes, se renforceront en cours de nuit. Mardi, une zone de pluie traversera à nouveau le pays d'ouest en est. Le temps redeviendra plus sec en cours de journée à l'ouest. Le thermomètre affichera 11 degrés dans les Hautes Fagnes et 16 degrés sur l'extrême ouest. Les nuages domineront encore le ciel, mercredi, avec des averses prévues, qui pourront être accompagnées d'orages. (Belga)