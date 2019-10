Nouveau naufrage au large de Lampedusa en Italie: 2 corps repêchés, 25 migrants portés disparus

Deux corps ont été repêchés et environ 25 personnes sont portées disparues après le naufrage lundi matin d'un bateau de migrants au large de l'île italienne de Lampedusa, a-t-on appris auprès des garde-côtes italiens.



Ces derniers ont été appelés peu après minuit au secours d'un bateau transportant une cinquantaine de migrants en train de sombrer au large de Lampedusa, selon un communiqué, qui précise que 22 personnes ont pu être sauvées.



Alors que les secours approchaient, le bateau a chaviré "en raison des conditions météorologiques difficiles et d'un mouvement de panique des migrants", indique le communiqué.



Les recherches par mer et air d'éventuels survivants se poursuivent, ont ajouté les garde-côtes.



Selon des survivants du naufrage cités par les médias italiens, au moins huit enfants figurent parmi les disparus.



La Méditerranée est devenue la voie maritime la plus dangereuse du monde. Depuis le début de l'année, au moins 1.041 hommes, femmes et enfants sont morts en tentant la traversée depuis les côtes d'Afrique du Nord pour gagner l'Europe.