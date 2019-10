Rares éclaircies mais temps sec

(Belga) Les nuages seront nombreux, lundi après-midi, malgré quelques timides éclaircies, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima atteindront 10 degrés dans les Hautes Fagnes et 16 degrés à l'ouest, sous un vent de sud à sud-ouest faible à modéré par endroits.

En soirée et durant la nuit, le pays sera traversé d'ouest en est par une nouvelle zone de pluie. Les précipitations, d'abord faibles et intermittentes, se renforceront en cours de nuit. Les minima oscilleront entre 8 degrés sur les hauteurs ardennaises et 13 degrés à l'ouest. Mardi, des périodes de pluie sont attendues sur la moitié sud-est du pays. Le thermomètre affichera de 11 à 16 degrés. Le vent, de secteur sud-ouest, sera modéré à assez fort au littoral. Les nuages domineront encore le ciel, mercredi, avec des averses prévues, qui pourront être accompagnées d'orages. Il fera plus frais: de 9 à 13 ou 14 degrés. (Belga)