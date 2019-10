Frédéric François promet du grand spectacle pour fêter ses 50 ans de carrière

Frédéric François fête cette année ses 50 ans de carrière. Ce monument de la chanson française se lance donc dans une tournée afin de rencontrer son public et de fêter dignement ce grand cap artistique.

La bonne nouvelle, c'est qu'il passera en Belgique le 26 octobre prochain, à Forest National. Sur scène, Frédéric François promet un show à part entière, bien plus recherche qu'un concert classique. "Je vis de la lumière, je joue comme si j'étais dans un groupe de rock. C'est un spectacle, on doit donner du spectacle aux gens. A partir de ce moment-là, les spectateurs disent qu'ils aiment le disque, mais aussi qu'ils ont apprécié la scène".

Retrouver son public et lui offrir du plaisir, c'est quelque chose d'unique. "C’est une communion inexplicable avec le public", nous explique Frédéric François. "Tous ces gens qui chantent, qui connaissent mes morceaux par cœur depuis des décennies et qui viennent faire la fête avec moi, c’est fantastique. A chaque spectacle, je me dis que j’ai une chance inouïe, c’est une communion incroyable".

L'artiste sera présent à Forest National le 26 octobre prochain et sera en tournée en France, en Suisse et dans d'autres pays du monde dans les prochains mois.