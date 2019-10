Un mannequin à l'effigie de Greta Thunberg pendu sous un pont de Rome

Le parquet de Rome a ouvert une enquête pour menaces aggravées après la découverte d'un mannequin à l'effigie de la jeune militante pour le climat Greta Thunberg pendu sous un pont de la ville, annoncent lundi les médias italiens.



Postée sur les réseaux sociaux, la photo du mannequin portant deux tresses semblables à celles de la jeune activiste suédoise de 16 ans montre également un écriteau attaché au parapet du pont sur lequel est écrit en anglais "Greta is your god" (Greta est ton dieu). L'image a aussitôt fait réagir la classe politique, la maire de Rome Virginia Raggi (Mouvement 5 Etoiles, antisystème) exprimant sur Twitter la "solidarité" de sa ville envers la famille de Greta Thunberg et le patron du Parti démocrate (gauche, au pouvoir en Italie) Nicola Zingaretti condamnant la "violence macabre" d'un geste dont les auteurs "ne respectent pas les idées qu'ils ne partagent pas".

Greta Thunberg a lancé il y a un an "Friday for future", mouvement appelant les élèves du monde entier à "sécher" les cours le vendredi pour défendre le climat.

Le vendredi 27 septembre, elle avait salué l'importante mobilisation de l'Italie pour cette cause après une manifestation qui avait réuni ce jour-là, selon les organisateurs, un million de jeunes à travers la péninsule à l'appel de "Friday for future Italia".



