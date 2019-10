Restructuration chez Mestdagh: le préavis de grève levé après 9h de négociations avec la direction

Après 24h de blocage du siège social et du dépôt Mestdagh à Gosselies, le préavis de grève a été levé, a indiqué la vice-présidente du Setca (FGTB) Myriam Delmée dans la nuit de lundi à mardi sur Facebook. Des négociations entre syndicats et direction ont duré 9h et ont débouché sur un "engagement" de la part de la direction, selon la syndicaliste.

"Dans quelques heures, nous expliquerons aux travailleurs les engagements pris par la direction. Le préavis de grève est levé", a annoncé Myriam Delmée vers 1h00 sur le réseau social. "Néanmoins, nous ne sommes pas dupes, il faudra rester vigilants afin que la direction honore ses engagements." Le dépôt Mestdagh de Gosselies était bloqué depuis dimanche soir à minuit. Les syndicats avaient installé un piquet de grève. Les travailleurs du groupe dénoncent le volet "organisation du travail" de la restructuration menée il y a quelques mois dans l'entreprise. Les syndicats et la direction se sont réunis à partir de 15h, lundi. Les magasins du groupe sont restés ouverts, mais un débrayage était craint en cas d'échec de la réunion. Les supermarchés devraient finalement ouvrir normalement mardi. (Belga)