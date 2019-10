AB Inbev et Ecover veulent transformer des résidus de brasserie en produit de nettoyage

(Belga) Ecover, société conceptrice de produits de nettoyage écologiques, s'associe avec le brasseur AB Inbev pour mettre au point un liquide-vaisselle dénommé "Too Good to Waste" (Trop bon que pour être jeté) composé d'au moins 25% d'alcool résiduel, une matière que l'on obtient après avoir brassé de la bière sans alcool, affirme mardi un communiqué d'Ecover.

Le produit sera présenté dans une bouteille en plastique 100% recyclé. L'utilisation -dans les liquides-vaisselle- d'éthanol et d'eau provenant du processus de brassage de la bière ne constitue en fait qu'un début, promet Ecover. Au cours des cinq à dix prochaines années, l'entreprise compte développer plus de produits partiellement composés de déchets résiduels et tentera des expériences avec des produits fabriqués à partir de déchets contenant des résidus de CO2. De son côté, AB InBev prévoit également d'utiliser de manière durable les résidus de céréales et d'alcool résultant du processus de brassage. (Belga)