Un ciel très nuageux avec de la pluie

(Belga) Ce mardi matin, le temps sera temporairement plus sec sur l'ouest et sur le centre alors que les pluies se décaleront vers l'est, d'après les prévisions de l'IRM. Quelques éclaircies se dessineront même sur la Flandre. L'après­ midi, les pluies persisteront surtout au sud du sillon Sambre­ et­ Meuse et le risque d'averses augmentera sur le centre. Il fera généralement sec sur l'ouest avec la possibilité d'éclaircies. Les maxima atteindront 10 degrés sur les Hautes­-Fagnes et 16 degrés sur l'ouest. Le vent sera modéré de sud­ ouest, devenant assez fort au littoral.

Ce soir, il y aura encore quelques pluies sur l'est du pays puis le temps deviendra généralement sec après minuit. Mercredi, le temps deviendra rapidement instable dès la matinée avec de fréquentes averses pouvant être accompagnées d'un coup de tonnerre voire d'un peu de grésil. Le ciel sera souvent très nuageux, mais l'une ou l'autre éclaircie pourra apparaître. Les maxima ne dépasseront pas 8 degrés en Hautes-Fagnes et 14 degrés au littoral. (Belga)