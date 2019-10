Des pralines en forme de sein pour encourager le dépistage du cancer

(Belga) Think Pink distribuera jeudi plus de 100.000 pralines en forme de sein dans 15 villes belges pour encourager les femmes à passer le Mammotest (examen radiographique des seins), annonce mardi l'association.

L'action se déroulera à Bruxelles, Liège, Verviers, Charleroi, Namur, Nivelles, Ottignies, Arlon, Libramont, Gand, Bruges, Courtrai, Audenarde, Hal et Ninove. Plus le cancer du sein est détecté tôt, meilleures sont les chances de guérison et moindres sont les besoins de thérapie, rappelle Think Pink sur base d'une étude de l'hôpital universitaire de Louvain. Toutefois, la participation au Mammotest reste un défi majeur. "De 50 à 69 ans, il peut être réalisé gratuitement tous les deux ans, mais trop peu de femmes s'y soumettent, malgré ses avantages importants. La Belgique affiche même de très mauvais résultats", complète l'association. En Flandre, un peu plus de la moitié des femmes s'y soumettent. Tandis qu'en Wallonie et à Bruxelles, ce chiffre tombe à 10% à peine. Selon les dernières données disponibles, en 2016, 10.735 femmes étaient atteintes d'un cancer du sein en Belgique, pour 111 hommes.