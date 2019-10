À Eupen, une femme se fait renverser par une voiture dans une pente: ses jours sont en danger

Une quadragénaire, qui circulait à pied à Eupen, a été grièvement blessée, lundi sur le temps de midi. Alors qu'elle traversait la route, la dame a été percutée et écrasée par une voiture, qui a reculé alors qu'elle se trouvait au sommet d'une côte.

Un accident impliquant une voiture et une piétonne s'est produit rue Neuve à Eupen, lundi sur le temps de midi. "Une conductrice qui circulait en direction du parking Loten, a perdu le contrôle de son véhicule qui a reculé alors qu'il se trouvait au sommet d'une petite côte", explique la zone de police Vesdre-Gueule.

En reculant le véhicule a percuté une piétonne qui traversait la route. La dame, âgée de 49 ans, qui a été projetée au sol par le choc a ensuite été écrasée par le véhicule. "La victime a été emmenée à l'hôpital dans un état critique", précise la zone de police.

Du côté du parquet d'Eupen, la procureur du Roi, Andrea Tilgenkamp, confirme: "On a été averti ce matin, par l'hôpital liégeois où la victime avait été admise, que ses jours sont en danger". Le véhicule impliqué dans l'accident a été saisi et fera l'objet d'une expertise afin de déterminer si une défaillance est à l'origine de la perte de contrôle et de la marche arrière, a précisé la procureur du Roi.