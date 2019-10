La journée du XV de France: "c'est Guilhem le capitaine"

Au soutien: Gaël Fickou et Maxime Médard ont pris mardi à Kumamoto (sud-ouest du Japon) la défense de Guilhem Guirado, qui reste le "capitaine" du XV de France, bien que remplaçant lors des deux derniers matches de la Coupe du monde, avant d'affronter l'Angleterre samedi.

Si le typhon Hagibis, qui pourrait frapper Tokyo et sa région ce week-end et donc menacer la tenue de la rencontre face au XV de la Rose, est un sujet d'inquiétude pour World Rugby, le capitanat de Guirado n'en est pas un pour les Bleus.

Le talonneur (33 ans, 73 sél.) a beau n'avoir démarré que deux des six matches depuis cet été, en Ecosse le 24 août (défaite 17-14) puis contre l'Argentine le 21 septembre en ouverture de la Coupe du monde (23-21), il reste leur capitaine.

Ménagé lors de la "manche aller" face au XV du Chardon à Nice (32-3), il était le remplaçant de Camille Chat contre l'Italie pour le dernier match de préparation (47-19 le 30 août), puis face aux Etats-Unis (33-9) mercredi dernier et aux Tonga (23-21), dimanche. Deux rencontres lors desquelles Chat a brillé, surtout face aux Tongiens.

"La question du capitaine, sincèrement, il n'y a pas de débat par rapport à ça, dans le sens où c'est une Coupe du monde, et t'es obligé de faire tourner. Guilhem a 32 ans, 33 ans, il ne peut pas jouer tous les matches à quatre jours d'intervalle, ce n'est pas possible. Physiquement, c'est très dur et c'est impossible. Déjà que là, il a joué les trois matches, c'est très dur physiquement" a ainsi déclaré Fickou, rejoint par Maxime Médard.

"Pour nous, c’est Guilhem le capitaine. Et voilà. Pour nous il n’y a pas de discussion sur ce sujet-là", a appuyé l'arrière.

- "Tous derrière lui" -

Ces déclarations sont dans la lignée du soutien adressé à Guirado après la raclée reçue en Angleterre dans le Tournoi de six nations en février (44-8), où l'encadrement lui avait posé la question de confiance. Un staff qui, selon le bi-hebdomaire Midi-Olympique daté de lundi et le quotidien L'Equipe paru mardi, le tient, au Japon, de plus en plus à l'écart de certaines décisions.

Peu importe, selon Fickou: "Il a toujours la même influence sur le fonctionnement. Il prend toujours la parole. Ce n'est pas lui qui dicte la stratégie, mais pour le reste, c'est clair et net, c'est lui le capitaine. On est tous derrière lui."

Guirado et ses équipiers ont repris le chemin de l'entraînement mardi, après une journée de repos en famille à la suite de leur victoire face aux Tonga (23-21), synonyme de qualification pour les quarts de finale.

Un retour en douceur pour ceux qui ont joué jusqu'à soixante minutes dimanche, puisqu'ils n'ont foulé la pelouse du Suizenji Athletic Field de Kumamoto qu'une vingtaine de minutes, histoire de répéter leurs gammes, au petit trot.

Au programme avant, de la musculation, des entretiens individuels avec l'encadrement et des séances vidéo. Pour revenir sur la courte victoire face aux Tongiens et étudier le jeu du XV de la Rose.

"On a commencé à travailler dessus aujourd'hui, la pression va monter avec les entraînements. Et il y a du boulot pour les bousculer car c'est une équipe assez compacte, bien organisée" a expliqué Charles Ollivon.

Le troisième ligne et ses équipiers, qui ont signé des autographes à la fan zone de Kumamoto mardi après-midi, ne disposeront que d'une seule réelle séance pour cela, mercredi.