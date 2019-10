Incendie d'une usine Seveso: le maire de Rouen Yvon Robert déposera plainte

(Belga) Le maire de Rouen a annoncé mardi son intention de porter plainte "au nom de la commune de Rouen et de la métropole Rouen Normandie" à la suite de l'incendie de l'usine Lubrizol.

"Après avoir pris contact avec des avocats, je vais porter plainte, sans doute contre X, au nom de la commune de Rouen et de la métropole de Rouen dans les prochains jours, a annoncé à l'AFP Yvon Robert, maire PS et président de la métropole de Rouen. "L'objectif est de défendre les intérêts des collectivités locales, des particuliers, des commerçants, des agriculteurs, tous les acteurs économiques et le territoire en tant que tel", a poursuivi M. Robert. Pour le maire de Rouen, ce dépôt de plainte est "la première pierre pour éventuellement se faire indemniser". "Nous considérons qu'il y a des préjudices", a soutenu l'élu. "Au-delà, il y a aussi des préjudices pour le territoire en tant que tel. L'image que les gens peuvent avoir du territoire est aujourd'hui abîmée. Il faudra un jour relancer et tout cela représente des coûts qui doivent être pris en compte", a-t-il ajouté. Vendredi, deux communes de l'agglomération de Rouen, Bois-Guillaume et Mont-Saint-Aignan, ont annoncé avoir porté plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui après l'incendie de l'usine Lubrizol, classée Seveso. Le 26 septembre, un gigantesque incendie à Rouen a détruit sur le site de l'usine Lubrizol, classée Seveso seuil haut, 5.253 tonnes de produits chimiques. Trois entrepôts de son voisin Normandie Logistique qui stockait plus de 9.000 tonnes de produits ont également été touchés, et l'un d'eux a entièrement brûlé. (Belga)