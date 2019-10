La famille du policier blessé à Liège livre des détails sur son état de santé: "Il est trop tôt pour se réjouir"

Maxime, policier liégeois, avait été grièvement atteint à la tête par un individu armé lors d'une intervention le lundi 9 septembre. Les faits se sont déroulés rue de Visé. Le collègue de Maxime avait alors riposté en faisant usage de son arme de service et mortellement touché l'assaillant.

Maxime a été opéré à plusieurs reprises, et se trouve désormais dans le coma. Sa famille nous donne de ses nouvelles : "Le pronostic vital de Maxime n'est plus engagé. Il est pourtant trop tôt pour se réjouir, puisqu'il est toujours dans le coma. Bien que son état soit stationnaire, les médecins précisent qu'il reste beaucoup d'inconnues dans son évolution et que son système immunitaire est grandement fragilisé. Nous vous remercions pour le soutien que vous continuez à manifester après tant de jours."