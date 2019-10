Mondial-2019: les Springboks révisent leurs gammes contre le Canada

Et maintenant les quarts? L'Afrique du Sud a bouclé le premier tour de la Coupe du monde en surclassant le Canada (66-7), un succès largement bonifié par dix essais, mardi à Kobe, pour son dernier match avant douze jours.

La qualification pour les quarts de finale est presque là... Seule une très improbable victoire bonifiée de l'Italie sur les All Blacks samedi pourrait les empêcher d'accéder au cercle des huit meilleures équipes de la planète.

Le très probable quart de finale aura lieu le 20 octobre, contre le premier de la poule A (Japon, Irlande). Les Boks devraient être fixés dimanche, après le "vrai-faux" huitième de finale entre le Japon et les Écossais.

En attendant, les Boks ont empilé les essais (10), notamment en première période (7). Le demi de mêlée Cobus Reinach, pour sa première titularisation de la Coupe du monde, a inscrit le triplé (10e, 18e, 21e) le plus rapide de l'histoire de la compétition.

C'est aussi le troisième hat trick de la Coupe du monde 2019, après ceux de l'ailier japonais Kotaro Matsushima contre la Russie et du talonneur argentin Julian Montoya face aux Tonga.

Hormis cette course à l'essai, le sélectionneur Rassie Erasmus n'aura pas appris grand chose de cette rencontre face aux Canucks, modeste 22e nation mondiale, avec une équipe remaniée et des titulaires laissés au repos.

"Je nous ai trouvé réalistes et décisifs, notamment avec certains gars qui n'ont pas beaucoup joué ces quatre-cinq dernières semaines. J'ai trouvé qu'on avait bien fait le boulot. On n'a concédé qu'une seule pénalité en première période. Dans l'ensemble, c'était une performance solide", a expliqué le patron des Boks après la rencontre.

- Bonus assuré en 17 minutes -

Vite fait, bien fait, les Springboks n'ont mis que 17 minutes et 22 secondes pour s'assurer du bonus. Et menaient déjà (40-0) à la 37e minute quand le Canadien Josh Larsen a été exclu pour un plaquage dangereux.

Entré en jeu en remplacement de Kyle Baillie (13e), le deuxième ligne n'aura finalement passé qu'une vingtaine de minutes sur le terrain, laissant ses partenaires seuls face à la marée vert et or.

"La façon dont les Springboks nous ont attaqué dès le départ nous a surpris, notamment sur le physique et la vitesse. On n'a pas pu faire face. On a dû réfléchir très vite à la mi-temps parce qu'on avait perdu énormément dans les quinze premières minutes", a confié le sélectionneur canadien Kingsley Jones.

"A la mi-temps, on a parlé des 40 premières minutes. Je leur ai expliqué qu'il n'y avait plus grand chose à faire pour ces 40 premières minutes. Tout ce qu'il nous restait à faire, c'est de sortir et de voir comment on pouvait s'en sortir après", a-t-il ajouté.

Mais Eramus avait demandé de l'intensité à ses joueurs. Il a visiblement été écouté, surtout en première période (47-0 à la mi-temps).

Moins convaincants dans les 40 dernières minutes, alors que l'affaire était déjà pliée, les Springboks ont rendu une copie propre, malgré un essai de Matt Heaton (46e), et ont étalé beaucoup de sérieux. Les arrières ont franchi régulièrement les lignes et profité des espaces laissés par le Canada tandis que les avants, conduits par le capitaine Siya Kolisi, ont été ultra-dominateurs.

Les Springboks sont les premiers à terminer la phase de poule. Dans douze jours, pour leur septième quart de finale consécutif, ils devraient avoir plus de travail.