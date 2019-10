Un homme décède sur la Grand Place de Courtrai devant des passants indifférents: une enquête est en cours

Une enquête a été ouverte pour négligence coupable après la mort d'un homme de 45 ans mercredi dernier sur la Grand Place de Courtrai, indique mardi la section locale du parquet de Flandre occidentale. Sur des images de caméras de surveillance, on peut en effet voir plusieurs passants déambuler à côté de cette personne sans lui venir en aide.

La victime était assise sur un muret, vers midi, lorsqu'elle a fait un malaise. Selon le parquet, huit personnes sont passées à côté du quadragénaire sans lui venir en aide. Les services de secours n'ont été alertés que bien plus tard et l'homme est décédé entre-temps.

"Ce que nous voyons sur les images de la caméra, c'est que pendant la période où il meurt, 8 personnes passent, le regardent et ne réagissent pas", indique Tom Janssens, porte-parole du parquet de Flandre occidentale.

Nous avons déjà pu identifier deux personnes

Un procès-verbal a été dressé pour négligence coupable, soit le fait d'omettre d'aider quelqu'un se trouvant en grand danger, et une enquête est ouverte. Le parquet a pu identifier certains passants. Ils risquent en théorie une peine de prison de huit jours à un an et une amende de 4.000 euros. Une autopsie externe laisse penser que le quadragénaire est décédé d'une mort naturelle.

"Nous avons déjà pu identifier deux personnes. Nous les avons entendues, les autres devraient suivre. Ce n'est pas une chasse aux sorcières. C'est un signal clair que nous voulons donner aux citoyens: une personne qui est en train de mourir ici, au centre de Courtrai, aidez-là", insiste le porte-parole.