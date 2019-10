Prévisions météo: non, ENCORE ELLE? Mais combien de temps encore?

Ce mercredi, des averses se développeront en de nombreux endroits. Elles pourront localement être intenses et accompagnées d'un coup de tonnerre et/ou de grésil. Les nuages, souvent de type cumuliforme, seront globalement dominants, mais laisseront parfois filtrer des éclaircies. Les maxima se situeront entre 8 degrés en Hautes-Fagnes et 14 degrés à la côte. Le vent sera modéré à assez fort, et à la côte assez fort à fort, de secteur ouest à sud-ouest, avec des rafales autour de 50 ou 60 km/h (voire un peu plus sous les averses). Ce soir et cette nuit, le temps restera variable avec encore des averses et risque d'un coup de tonnerre dans la région côtière. Plus tard, le risque d'averses augmentera également au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Sur le centre, le temps sera généralement sec. Les minima seront compris entre 6 et 10 degrés.

Jeudi, la matinée sera encore assez nuageuse avec un risque d'averses en toutes régions. L'après-midi, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies de plus en plus larges à partir de l'ouest. Le risque de quelques averses se maintiendra donc surtout au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Le vent d'ouest à sud-ouest restera modéré à assez fort dans l'intérieur des terres, et sera parfois fort au littoral. Les maxima seront compris entre 10 degrés en Haute Ardenne et 16 degrés sur l'ouest. Des rafales de 50 km/h resteront toujours possibles.

Vendredi, le risque de quelques pluies concernera essentiellement la moitié nord en matinée. Ailleurs, le temps devrait rester généralement sec mais des nuages bas pourraient donner lieu à des visibilités réduites sur le sud du territoire. L'après-midi, le temps devrait devenir plus sec, mais il fera toujours fort nuageux. Le vent reviendra au secteur sud-ouest et sera modéré à assez fort. Les maxima seront généralement compris entre 13 et 17 degrés.

Samedi

Samedi pourrait être une journée sèche et assez ensoleillée, avec toutefois la possibilité de passages nuageux parfois un peu plus nombreux. En fin de journée, le risque d'averses pourra augmenter sur le sud du pays. Il fera plus doux avec des maxima entre 17 et 21 degrés.

Dimanche, à l'avant d'une perturbation en phase d'approche par l'ouest, nous pourrions encore bénéficier d'un temps sec et de périodes ensoleillées en première partie de journée. Ensuite, le risque d'averses augmentera progressivement. Les nuages pourront être plus nombreux sur l'ouest. Sous un flux de sud, les températures pourraient atteindre 18 degrés en Ardenne et jusque 21 voire 22 degrés en plaine.