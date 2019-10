"Je n'ai jamais vu ça": Massimo, coincé dans les bouchons depuis des heures

Comme tous les matins, Massimo a pris la E19 vers son lieu de travail à Braine l'Alleud. Mais comme beaucoup d'autres, l'automobiliste est resté coincé plusieurs heures en raison des embarras de circulation provoqués par un accident de camion survenu durant la nuit. Plus tard dans la journée, les services de secours ont commencé à distribuer de l'eau aux automobilistes bloqués sur l'E19 entre Saint-Ghislain et Mons.

"On est monté sur l'autoroute à Saint-Ghislain pour aller travailler à 5 heures", nous raconte Massimo, après nous avoir contactés via notre bouton orange. "Il est 8 heures, on a parcouru 12 kilomètres." Massimo et ses collègues devaient arriver à Braine l'Alleud, mais sont restés coincés du côté de la sortie vers Nimy. Ce matin, un camion-citerne a embouti des travaux à Maisières et a perdu un liquide inflammable. "On ne savait pas qu'il y avait un accident, on a pris la voiture, et on est bloqué."

Massimo a tout de suite prévenu son employeur, qui a été très conciliant. "On est beaucoup à travailler à l'usine du côté de Braine l'Alleud. Certains collègues sont déjà arrivés. Ils ont pris un itinéraire bis, mais sont arrivés il n'y a pas longtemps."

Ça fait 18 ans que je fais ce trajet

Une situation frustrante pour beaucoup d'automobilistes, mais que Massimo et ses collègues prennent avec légèreté. "On rigole. Il faut le prendre avec philosophie. Ça fait 18 ans que je fais ce trajet, ce n'est pas la première fois que ça arrive, mais comme aujourd'hui, je n'ai jamais vu ça."