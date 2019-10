La château d'Argenteuil est à vendre

(Belga) Le château d'Argenteuil, jadis résidence du roi Léopold III, est à nouveau à vendre, rapportent les journaux L'Echo et De Tijd.

Le vendeur est l'excentrique homme d'affaires wallon Jean-Marie Delwart (80 ans), ancien directeur général de la holding cotée en bourse Floridienne et descendant d'Ernest Solvay. Il a acquis le château il y a 15 ans pour "à peine" 7,8 millions d'euros. Le prix demandé serait aujourd'hui d'au moins 20 millions d'euros, ce qui en fait l'une des transactions immobilières ls plus coûteuses de notre pays. L'histoire du château ne s'est pas toujours écrite sur un lit de roses. "Il a longtemps été occupé par Léopold III et sa seconde épouse, Lilian Baels. À partir de 1960, ils ont vécu un 'exil volontaire' dans cette belle demeure, propriété de l'État fédéral. Pendant plus de 40 ans, tous les gouvernements qui se sont succédé étaient trop heureux de voir ainsi le souverain déchu confiné dans ce qui ressemblait fort à une cage dorée", écrit L'Echo. Léopold III a transformé Argenteuil en base arrière de ses nombreux voyages exotiques, au point d'en faire un musée de ses multiples objets ramenés de ses expéditions lointaines. A la mort de Léopold III en 1983 et celle de la princesse Liliane en 2002, le gouvernement belge n'a pas exaucé le vœu des enfants de Léopold III d'ériger un mémorial en l'honneur de leur père. Le gouvernement décida, en 2004, de mettre le domaine, de 140 hectares, en vente publique. C'est Jean-Marie Delwart qui l'acquit et y organisa des réunions de sa fondation (Fondation Delwart), qui s'investit dans les recherches éthologiques. Selon De Tijd, les coûts d'entretien du château sont importants et une rénovation de plusieurs millions est nécessaire. (Belga)