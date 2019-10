Drame à Namur: de retour d'une soirée, un étudiant fait une chute mortelle

Dans la nuit de mardi à mercredi, un étudiant de 21 ans originaire de Messancy a fait une chute mortelle depuis un chantier à Namur, indique le parquet namurois.

Les faits se sont produits sur le chantier du Grand Manège, rue Rogier. La victime, un étudiant en coopération internationale à la Haute école de la Province de Namur, revenait avec deux amis d'une soirée estudiantine au Bunker. Elle a rapidement été prise en charge par les services de secours, mais est décédée 1h30 plus tard. Les circonstances exactes de la chute restent à déterminer. "Les jeunes avaient bu, mais ils ne semblaient pas en état d'ivresse", a précisé le parquet. La sécurisation du chantier n'est pas mise en cause. Les policiers et pompiers ont même eu des difficultés à y accéder, surtout en pleine nuit, toujours selon le ministère public. Les deux amis qui accompagnaient le défunt sont sous le choc.