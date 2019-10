Le maire, élu le plus populaire des Français, surtout dans les petites villes

Les maires demeurent les élus les plus populaires auprès des Français, particulièrement dans les petites communes, selon un sondage Odoxa pour franceinfo, France Bleu et la presse régionale.

63% des Français ont une bonne opinion de leur maire, selon cette enquête publiée mardi, et cette appréciation monte à 68% chez ceux qui résident dans des communes de moins de 2.000 habitants.

Le taux d'opinions favorables décroît dans les grandes agglomérations: 51% seulement des résidents interrogés dans les communes de plus de 100.000 habitants ont une bonne opinion de leur maire.

Les maires sont en tout cas beaucoup plus populaires que les présidents de région (38% d'opinions favorables), les députés (35%), les présidents de département (35%) et les sénateurs (25%).

Le maire est aussi quatre fois plus connu (seulement 9% des interrogés ne le connaissant pas) que le président de région et le député, cinq fois plus que le président de département et six fois plus que le sénateur.

A cinq mois des élections municipales, 41% des Français ne savent pas encore s'ils voteront pour leur maire sortant ou un autre candidat. Les 58% restants se répartissent quasiment à égalité entre ceux qui veulent réélire le maire ou son dauphin (31%) et ceux qui voteront pour un autre candidat (27%).

Concernant le cumul des fonctions, 78% des personnes interrogées estiment que le poste de ministre n’est pas compatible avec un mandat local comme celui de conseiller municipal, départemental ou régional.

Ce sondage a été réalisé auprès d'un échantillon représentatif de 3.005 personnes âgées d'au moins 18 ans, selon la méthode des quotas, par questionnaire auto-administré en ligne du 24 au 30 septembre 2019. Marge d'erreur entre 0,8% et 1,8%.