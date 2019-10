Quatre lionceaux sauvés cet hiver s'envolent pour l'Afrique du Sud

Les quatre lionceaux confiés cet hiver par les autorités à la fondation 30 Millions d'Amis et à son partenaire l'association Tonga s'envolent jeudi matin pour l'Afrique du Sud, après avoir repris du poil de la bête au zoo de Saint-Martin-la-Plaine (Loire).

Détenus illégalement par des particuliers et en piteux état au moment de leur sauvetage, les deux mâles et deux femelles alors âgés de quelques mois "ont été requinqués par nos soins et se portent à merveille aujourd'hui", assure à l'AFP Pierre Thivillon, directeur du parc zoologique et président de Tonga Terre d'Accueil, qui recueille les animaux saisis par les autorités.

Les quatre petits fauves doivent embarquer jeudi matin à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry pour Port-Elizabeth en Afrique du Sud, avec une escale à Londres et une à Johannesburg. Destination finale: un sanctuaire pour grands félins de l'association britannique Born Free. Ils y rejoindront notamment quatre lions français.

Les lionceaux en partance ne peuvent pas être relâchés dans la nature. "Ils ne savent pas chasser,n'ont pas été éduqués à tuer par leurs parents et resteront toujours très dépendants de l'homme", explique M. Thivillon.

En liberté, "ils mourraient de faim". Dans leur enclos sud-africain de 3 hectares, ils seront nourris et soignés si besoin.

Depuis quelques jours, "nous les familiarisons avec les caisses individuelles dans lesquelles ils feront le voyage. On espère qu'ils passeront ainsi directement de l'enclos à la caisse de transport, sans anesthésie", ajoute-t-il.

Les deux mâles, Horus et Poutine (surnommé Dadou), ont respectivement été saisis dans un appartement du Val-de-Marne et dans une Lamborghini sur les Champs-Élysées à Paris.

Côté femelles, Kuuma (rebaptisée Cersei) avait été saisie par les douanes à l'arrière d'un garage à Marseille tandis que Thea avait été abandonnée par un particulier au zoo d'Amnéville, en Moselle. "Son état de santé était particulièrement catastrophique. Sans soins, elle n'avait plus que quelques jours à vivre", relève M. Thivilllon.

"Les quatre lionceaux ont été récupérés à environ un mois d’intervalle", précise Arnauld Lhomme, responsable des enquêtes à la Fondation 30 Millions d'Amis. Ils ont ensuite été soignés et nourris pendant plusieurs mois par Tonga au parc zoologique de Saint-Martin-La-Plaine.

Pendant leur long vol, les lionceaux seront accompagnés par le vétérinaire de l'association Tonga, Jean-Christophe Gérard. "A chaque escale, il leur donnera à boire, mais sans les nourrir pour éviter qu'ils vomissent", indique M. Lhomme.

La détention de lions ou de tigres est soumise à autorisations. Mais depuis quelques années se développe une mode inquiétante: des jeunes gens se mettent en scène sur les réseaux sociaux avec de petits fauves, les louent pour faire des selfies ou les vendent.