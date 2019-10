Mbappé, Griezmann et Biolay, nouveaux entrants du "Who's Who" 2020

Les footballeurs Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, le chanteur Benjamin Biolay, Benjamin Smith à la tête d'Air France et Sharon Krief, cofondatrice de la marque de mode Bash, comptent parmi les 550 nouvelles personnalités du "Who's Who in France" 2020, a annoncé jeudi à l'AFP son éditeur Antoine Hébrard.

"Le +Who's Who in France+, ce n'est pas un réseau, c'est un maillage. Ce qui est remarquable cette année, c'est qu'il y a beaucoup de sportifs +mais pas que+", affirme-t-il, alors l'édition 2020 compte au total 20.409 biographies certifiées.

Toujours présents, les profils issus des grandes écoles cèdent un peu de terrain pour refléter une plus grande diversité des parcours professionnels.

"C'est nous qui allons chercher les personnes qui sont dedans", souligne l'éditeur depuis 36 ans aux manettes du dictionnaire biographique recensant des personnalités qui participent "au rayonnement de la France" dans des domaines variés (affaires, politique, armées, sciences, monde de l'art).

Près d'un quart des personnalités sont des femmes, se targue Antoine Hébrard, contre seulement 2% quand il a pris les commandes du bottin. Parmi les derniers impétrants de sexe féminin, figurent notamment Anne-Charlotte Bellanger, directrice générale France & Royaume-Uni de Piaget, la judoka Clarisse Agbegnenou ou Nathalie Balla, PDG de La Redoute.

Le plus jeune membre du "Who's Who 2020" est le footballeur Kylian Mbappé, bientôt 21 ans et la personnalité la plus âgée est l'actrice Suzy Delair, bientôt 102 ans.

Vendue 690 euros, l'édition 2020 comprend 2.324 pages et pèse 4,2 kg.