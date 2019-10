Kattrin Jadin ne briguera pas la présidence et soutiendra pluôt Georges-Louis Bouchez

(Belga) Citée un temps comme possible candidate, la députée fédérale Kattrin Jadin, vice-présidente du MR, ne briguera finalement pas la présidence de son parti lors de la prochaine élection interne, a-t-elle annoncé jeudi. Elle soutiendra plutôt la candidature de Georges-Louis Bouchez.

"Après une longue réflexion et de nombreuses consultations, après avoir pris connaissance du positionnement des candidats déclarés, je fais aujourd'hui le choix de porter mes convictions avec force, vigueur et authenticité dans un projet rassembleur et audacieux, résolument libéral et tourné vers l'avenir. Ce projet, c'est celui de Georges-Louis Bouchez", écrit-elle dans un message destiné aux militants. "J'ai fait le choix personnel de le soutenir en privilégiant une ambition collective plutôt qu'une ambition personnelle". L'Eupenoise dit avoir reçu du candidat montois différentes garanties s'il était élu, notamment afin d'améliorer la gouvernance du parti vers "moins de verticalité" et "plus de transversalité", des processus de décision internes plus larges et démocratiques, l'égalité des droits, notamment entre les genres. (Belga)