(Belga) Muriel Targnion, présidente du conseil d'administration d'Enodia, maison-mère de Nethys, a indiqué lors du conseil d'administration de jeudi qu'elle avait l'intention de démissionner lors du prochain CA, prévu le 14 novembre, a indiqué lors d'une interruption de séance Damien Robert, administrateur PTB. "Nous avons gagné une petite bataille", a-t-il ajouté.

Ecolo et le PTB avaient demandé plus tôt dans la journée la démission de Muriel Targnion. La bourgmestre de Verviers entend toutefois se rendre vendredi à l'assemblée générale de Nethys pour représenter Finanpart, structure intermédiaire entre Enodia et Nethys. "La guerre est loin d'être terminée. Il n'y a eu aucune remise en question par rapport à Stéphane Moreau et son départ avec indemnités, ni du processus de privatisation", a-t-il déploré. (Belga)