Climat - A Paris, des militants d'Extinction Rebellion bloquent aussi la rue de Rivoli

Les militants du mouvement écologiste Extinction Rebellion (XR), qui occupent depuis lundi un pont et une place du centre de Paris, ont ajouté jeudi la rue de Rivoli à leurs opérations de blocage.

"Pour la vie, on prend Rivoli", ont scandé les quelques dizaines de manifestants qui se sont installés jeudi matin sur la chaussée à plusieurs points d'accès de cet axe majeur de la capitale désormais privé de voitures sur une partie de sa longueur. "Libérez les cyclistes enfermés dans des voitures" ou "Nous sommes les défenses de l'éléphant", chantaient des participants qui ont placé des squelettes en plastique sur un passage piéton pour barrer symboliquement le passage. Jeudi en fin de journée, la rue de Rivoli était toujours bloquée, rendue à des piétons étonnés de trouver vide cette artère souvent embouteillée aux heures de pointe. Les militants bloquent déjà depuis lundi la place du Châtelet et le pont au Change sur la Seine, noeud central de la capitale, pour réclamer davantage d'action contre le réchauffement climatique. Musique, débats ou volley-ball, des centaines de personnes étaient présentes jeudi en fin d'après-midi sous le soleil dans ce "village apaisé", des militants mais aussi des badauds venus observer cette opération d'occupation inhabituellement longue en plein coeur de la capitale. "Consensus du lieu de blocage: pas de détérioration, pas de dégradations, pas de tag, pas de collage. Restez respectueux, non violent et sobre. Merci! ", pouvait-on lire sur une pancarte installée dans le campement. Tout jeune mouvement né il y a un an au Royaume-Uni, XR se mobilise toute cette semaine dans 60 villes du monde.