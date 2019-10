Tokyo se prépare à l'arrivée du puissant typhon Hagibis

(Belga) Tokyo se préparait vendredi à l'arrivée imminente du typhon HagiBis, un mois après une forte tempête qui avait perturbé les transports et provoqué des pannes de courant dans la capitale japonaise.

La probabilité est grande que le typhon touche le centre et l'est de l'archipel vendredi, selon le directeur des prévisions à l'agence météo nationale, Yasusushi Kajihara. Le typhon Hagibis devrait amener avec lui des vents "féroces", de fortes vagues et des précipitations record dans la région, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Cet épisode est comparable à un typhon qui avait frappé le Japon en 1958 et fait 1.200 morts, a prévenu M. Kajihara. Il a mis en garde contre des coulées de boue, des inondations, la crue des rivières, et appelé les habitants à évacuer à temps pour protéger leurs vies. Deux matches de rugby dans le cadre de la Coupe du monde prévus samedi ont dû être annulés en raison de l'impact attendu de Hagibis, ont annoncé les organisateurs. Quelque 1.280 vols ont également été annulés par les compagnies aériennes, samedi, a rapporté la chaîne NHK. De nombreux services ferroviaires seront également suspendus dans l'est et le centre du Japon. A 9h vendredi (00h00 GMT), Hagibis était à 410 kilomètres à l'ouest de l'île d'archipel d'Ogasawara, et se déplaçait à 25 km/h avec des rafales allant jusqu'à 252 km/h. Il y a un mois, le typhon Faxai avait frappé l'est du Japon, y compris Tokyo faisant un mort et 130 blessés.