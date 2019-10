Nobel de la paix: pourquoi décerner ce prix prestigieux au Premier ministre éthiopien?

Cinquième étape de la saison Nobel et sans doute le plus attendu, le prix Nobel de la paix a été décerné ce vendredi à Oslo au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Fils de modestes villageois devenu espion en chef, il a initié de profonds changements dans son pays, suscitant espoirs et inimitiés.

Le comité Nobel norvégien a mis fin au suspense en annonçant sa décision à 11H. Le Nobel de la paix 2019 est attribué au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, artisan d'une réconciliation spectaculaire entre son pays et l'Erythrée voisine.

Pour les bookmakers, il n'y avait pourtant peu de doutes: Greta Thunberg, la jeune égérie suédoise de la lutte contre le changement climatique, était archi-favorite. Sa cote était de 1,37 chez Ladbrokes.

Mais les experts avaient de sérieux doutes en raison notamment de son jeune âge --16 ans-- qui pouvait faire de la prestigieuse récompense un fardeau très lourd à porter.





"Le moment est venu de reconnaître son action et de l'encourager"

Le Premier ministre éthiopien est récompensé "pour ses efforts en vue d'arriver à la paix et en faveur de la coopération internationale, en particulier pour son initiative déterminante visant à résoudre le conflit frontalier avec l'Erythrée", a déclaré la présidente du comité Nobel norvégien, Berit Reiss-Andersen.

"Nous espérons que le prix Nobel va encourager l'action du Premier ministre. Son action n'est pas encore finie; il est au début de ses efforts et nous pensons, au sein du comité Nobel, que le moment est venu de reconnaître son action et de l'encourager", a ajouté Mme Reiss-Andersen.



Le prix vise également à "reconnaître tous les acteurs oeuvrant à la paix et la réconciliation en Éthiopie et dans les régions d'Afrique de l'Est et du Nord-Est", a-t-elle ajouté. Le comité norvégien souligne en particulier le rôle du président érythréen Issaias Afeworki."La paix ne découle pas des actions d'un seul acteur. Lorsque le Premier ministre Abiy a tendu sa main, le président Afwerki l'a saisie et a contribué à formaliser le processus de paix entre les deux pays", indique-t-il.





"Surpris et très heureux"

Abiy Ahmed est "surpris et très heureux", a fait ensuite savoir le secrétaire du comité Nobel norvégien, Olav Njolstad, après s'être entretenu par téléphone avec l'intéressé. "Le Premier ministre espère que le prix va pouvoir l'aider à renforcer la paix dans la région", a ajouté M. Njolstad. Le comité n'avait pas réussi à le joindre avant l'annonce.



Ce prix est donc un coup de pouce bienvenu pour le dirigeant de 43 ans, au pouvoir depuis seulement 18 mois, qui fait face à une inquiétante flambée des violences intercommunautaires dans son pays, où des élections législatives sont censées avoir lieu en mai 2020.

"Une victoire collective pour les Ethiopiens. Nous sommes fiers en tant que nation", s'étaient immédiatement réjouis les services de M. Abiy dans un communiqué. "J'ai souvent dit que des vents d'espoir soufflent toujours plus fort en Afrique. Le Premier ministre Abiy Ahmed en est une des causes principales", a pour sa part réagi vendredi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.





Une médaille, un diplôme et un chèque de 830.000 euros



Pas moins de 301 personnalités et organisations étaient en lice cette année.



L'an dernier, le Nobel de la paix était allé au médecin congolais Denis Mukwege et à la Yazidie Nadia Murad, ex-esclave du groupe Etat islamique, qui oeuvrent à "mettre fin à l'emploi des violences sexuelles en tant qu'arme de guerre".



Le prix, qui consiste en une médaille d'or, un diplôme et un chèque de 9 millions de couronnes suédoises (environ 830.000 euros), est remis à Oslo le 10 décembre, date-anniversaire de la mort de son fondateur, l'industriel et philanthrope suédois Alfred Nobel (1833-1896).



Dans un testament rédigé un an avant sa mort, l'inventeur de la dynamite avait souhaité voir récompensés "ceux qui au cours de l'année écoulée auront rendu à l'humanité les plus grands services".



Après le prix de la paix, le seul décerné à Oslo, celui d'économie donnera lundi à Stockholm le clap de fin à la saison Nobel.