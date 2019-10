Extinction Rebellion lève son camp à Paris avant une nouvelle action samedi

Les militants du mouvement écologiste Extinction Rebellion (XR), qui ont organisé vendredi un défilé improvisé dans les rues de Paris, ont annoncé la fin du blocage installé depuis lundi dans le centre de la capitale.

Après une assemblée générale vendredi matin qui avait voté la levée d'une "majorité" de leurs points de blocage, le mouvement a décidé de lever progressivement le camp en entier pour se préparer à une nouvelle action samedi.

L’occupation baptisée "La Suite du Monde" et commencée lundi "se termine donc maintenant", a indiqué le mouvement dans un communiqué vendredi soir.

Notant "l’indifférence la plus totale des pouvoirs publics sur l’urgence de la situation"", le mouvement s'est malgré tout félicité d'avoir "réussi à démontrer l'efficacité de la désobéissance civile non-violente pour se réapproprier l’espace public, ouvrir des espaces autogérés, populaires et démocratiques".

Lors de l'assemblée générale de vendredi matin, plusieurs participants avaient noté se trouver "dans un dilemme" alors les forces de l'ordre ne sont pas intervenues pour les déloger.

"Aujourd'hui on se retrouve plus à faire vivre un festival qu'une opération de désobéissance civile", avait analysé un des activistes.

Des militants ont également exprimé la crainte d'éventuelles dégradations: leur mouvement prône une stricte non-violence et refuse drogue et alcool sur leurs actions, mais leur campement peut attirer aussi d'autres publics. "Si on reste et qu'il se passe quoi que ce soit, on se tire une balle dans le pied," a ainsi mis en garde un intervenant à l'AG.

Les militants d'Extinction Rebellion ne dormiront donc pas une 5e nuit au Châtelet, a indiqué un militant à l'AFP, notant toutefois que d'autres organisations qui les avaient rejoints pourraient faire un choix différent.

Dans l'après-midi plusieurs dizaines de militants ont d'autre part tenté sans succès de bloquer la place de l’Étoile avec des vélos, selon des images diffusées par des manifestants sur les réseaux sociaux. Puis 200 à 300 personnes ont effectué un défilé improvisé, encadrées par des membres des forces de l'ordre, dans le calme et en musique, selon des journalistes de l'AFP.

Dans le cadre d'une mobilisation mondiale appelée par XR, mouvement né il y a un an au Royaume-Uni pour exiger des gouvernements des mesures drastiques contre le réchauffement climatique, la branche française a organisé une série d'actions de désobéissance civile toute la semaine dans la capitale.

Le mouvement prévoit un nouveau "blocage stratégique" d'un quartier de Paris samedi.