Le prix Carlos Fuentes pour l'Argentine Luisa Valenzuela

L'auteure argentine de 80 ans Luisa Valenzuela a été récompensée vendredi du prestigieux prix Carlos Fuentes, a annoncé le ministère mexicain de la Culture. C'est la première fois qu'une femme décroche un tel honneur dans la littérature hispanophone.

Le jury a salué un "génie du récit" et rendu hommage à celle qui a publié plusieurs dizaines de romans, nouvelles et essais. Fille de Luisa Mercedes Levinson, qui était proche de Borges et Casares, Luisa Valenzuela a beaucoup voyagé. Elle avait quitté son pays en 1979 pour New York, avant de vivre par la suite à Paris, Mexico ou encore Barcelone.