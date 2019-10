Des risques d'averse en hausse

(Belga) Des nuages sont attendus dans la moitié nord-ouest samedi après-midi, avec parfois de la pluie principalement dans la région côtière, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée. Quelques timides éclaircies ne seront pas exclues. La partie sud-est sera tout d'abord sous une nébulosité variable avec parfois du soleil. L'après-midi, la nébulosité augmentera et le risque d'averse sera plus marqué. Les maxima varieront entre 16 degrés à la côte et en Hautes-Fagnes et de 18 à 20 degrés dans les autres régions. Le vent sera modéré à parfois assez fort de sud-ouest, diminuant à faible à modéré l'après-midi.

Il y aura beaucoup de champs nuageux samedi soir, avec dans le sud-est un risque d'une ondée locale. Cette nuit, le temps deviendra généralement sec avec parfois des éclaircies. En fin de nuit, quelques averses pourront à nouveau se produire à partir de la frontière française. Minima de 11 degrés en Hautes-Fagnes à 15 ou 16 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent deviendra à nouveau modéré et s'orientera au sud. Dimanche, le temps sera variable et très doux avec des maxima compris entre 19 et 24 degrés. L'avant-midi, quelques ondées locales seront possibles, avec de larges éclaircies entre celles-ci. L'après-midi, la nébulosité augmentera à partir de la côte et une zone de pluie et d'averses atteindra l'ouest du pays. La zone de précipitations ne devrait vraisemblablement pas arriver sur le centre avant le soir. Le vent de sud sera modéré à assez fort, virant progressivement au sud-ouest et à la mer vers l'ouest. Durant la nuit de dimanche à lundi, le ciel sera couvert avec parfois un peu de pluie. Le temps deviendra brumeux en de nombreux endroits. Les maxima seront compris entre 11 et 15 degrés sous un vent de ouest à sud-ouest, devenant ensuite faible de directions variées. (Belga)