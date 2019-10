Temps très variable, entre éclaircies et averses, sous des maxima jusqu'à 23°

(Belga) Dimanche après-midi, il fera d'abord généralement sec avec du soleil surtout dans le centre et l'est du pays, indique l'Institut royal de météorologie (IRM). Au fil des heures, le ciel s'ennuagera depuis l'ouest suivi de pluie. A l'avant, une averse pourra être accompagnée d'un coup de tonnerre. Les maxima oscilleront entre 18° et 23°. Le vent sera modéré à parfois assez fort de sud à sud-ouest tandis que les rafales atteindront les 70 km/h à la mer.

Dimanche soir et dans la nuit, le ciel sera très nuageux avec parfois de la pluie ou des averses. L'extrême sud-est pourrait être épargné. Les minima seront compris entre 10° et 14°, sous un vent faible de directions variées. Lundi, le territoire se retrouvera dans le secteur chaud d'une onde frontale qui se développera progressivement sur la mer du Nord. Le ciel sera alors souvent très nuageux avec des périodes de pluie surtout dans l'ouest et le centre. L'après-midi, le temps sec sera de retour avec des éclaircies, même si la pluie restera possible au littoral. Les maxima seront compris entre 17° à la Côte et 21° ailleurs. Le vent sera modéré de sud-est à est. Mardi, il y aura encore de la pluie ou des averses, sous des maxima jusqu'à 18°.