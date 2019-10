Légère accalmie sur le front des incendies en Californie

(Belga) Les incendies en Californie baissaient en intensité dimanche matin et les pompiers avaient, dès la veille, levé l'ordre donné à 100.000 personnes de quitter leur logement devant l'arrivée des flammes.

Le "Saddleridge fire", le brasier le plus important, était contenu à 41% dimanche matin, selon les pompiers. Plus de 3.200 hectares sont déjà parties en fumée dans la vallée de San Fernando, à une trentaine de kilomètres seulement du centre de Los Angeles. Les autorités avaient levé samedi soir l'ordre d'évacuation qui concernait plus de 100.000 personnes. Dimanche matin, les conditions météos étaient meilleures à Los Angeles, avec environ 50% d'humidité et peu de vent. Environ 1.000 pompiers luttaient toujours samedi soir contre cet incendie. Le "Saddleridge fire" a commencé tard jeudi soir et, avivé par des vents violents, s'est propagé très vite. C'est en tentant de sauver sa maison de cet incendie qu'un homme d'une cinquantaine d'années est décédé d'une crise cardiaque. Deux pompiers ont été légèrement blessés, selon le Los Angeles Fire Department. Le "Sandalwood Fire", qui a dévasté plus de 400 hectares, était pour sa part maîtrisé à 77% dimanche matin, selon les pompiers. Situé à une centaine de kilomètres de Los Angeles, le feu a provoqué la mort d'une femme de 89 ans et détruit 74 bâtiments.