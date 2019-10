Brexit - L'UE prévient qu'il "reste beaucoup de travail" avant un accord

(Belga) Michel Barnier, négociateur de l'UE sur le Brexit, a estimé dimanche qu'"il reste beaucoup de travail à faire", pour sortir de l'impasse à 18 jours du divorce prévu entre le Royaume-Uni et l'Union.

Il a néanmoins qualifié de "constructives" les négociations qui ont eu lieu tout le week-end entre Londres et Bruxelles, selon un communiqué de la Commission européenne. M. Barnier a informé dimanche soir à Bruxelles les 27 ambassadeurs de l'UE de l'avancée de ses discussions avec le Royaume-Uni. Il doit encore faire un état des lieux auprès du parlement européen plus tard dans la soirée, puis mardi, devant les ministres des Affaires européennes de l'Union à Luxembourg. Le temps presse, à quelques jours du sommet européen des 17 et 18 octobre à Bruxelles, présenté comme celui de la dernière chance pour éviter une sortie de l'UE sans accord aux conséquences douloureuses, ou un troisième report prolongeant l'incertitude sur le chemin que prendra le Royaume-Uni après 46 ans dans le giron européen. Londres et Bruxelles ne parviennent pas à s'entendre sur la manière d'éviter, après le Brexit, un retour à une frontière physique entre l'Irlande du Nord, province britannique, et la République d'Irlande, qui restera membre de l'UE, et de préserver la paix sur l'île, qui a connu plusieurs décennies de violences. Depuis que son plan de Brexit présenté début octobre a été rejeté par les Européens, Boris Johnson aurait fait des concessions. (Belga)