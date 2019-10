Record pour l'opération CAP 48: 6,4 millions d'euros pour l'intégration des personnes handicapées et l'aide à la jeunesse

(Belga) L'opération CAP 48 de récolte de dons en faveur des personnes moins valides, qui s'est clôturée dimanche par une soirée de solidarité diffusée en direct sur la RTBF, a permis de récolter le mondant record de 6.430.071 euros.

La grande soirée de clôture de la campagne de sensibilisation au handicap avait pour parrain l'humoriste et acteur français Kev Adams. Avec cette cagnotte, CAP48 finance ou cofinance annuellement des initiatives novatrices ou de proximité favorisant l'inclusion des personnes handicapées, des jeunes en difficulté et des enfants vivant dans la pauvreté. Le montant récolté à l'issue de l'édition 2019 dépasse les six millions d'euros au compteur l'année passée. (Belga)