Près d'un tiers de cambriolages en moins en Belgique depuis la création des Partenariats de Prévention

Le nombre de cambriolages dans les habitations est en baisse continue depuis la naissance des Partenariats Locaux de Prévention en 2014 et la première édition de l'initiative "1joursans", une campagne/action nationale qui en est cette semaine à sa sixième édition. De 72.717 cambriolages relevés à l'occasion de la première édition, on est tombé à 51.617 cambriolages enregistrés l'an dernier, ont indiqué lundi le ministre de l'Intérieur Pieter De Crem, la police fédérale, la zone de police police Montgomery, et le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, Benoît Cerexhe.



La campagne "1 joursans" organisée de lundi à vendredi, à l'approche du passage à l'heure d'hiver et des mois sombres, est destinée à donner un coup de projecteur sur les Partenariats Locaux de Prévention, basés sur un accord de coopération conclu entre les habitants d'un quartier et la police locale. Les citoyens s'engagent à signaler à la police tout agissement suspect. La police, pour sa part, enquête puis informe les membres du PLP de la pertinence de ce signalement. Les PLP sont fondés exclusivement sur la prévention. Ils n'autorisent ainsi pas la création de patrouilles citoyennes. Ils encouragent par contre l'échange optimal d'informations. Actuellement, la Belgique compte 1.154 PLP: 243 en Wallonie, 8 à Bruxelles et 903 en Flandre. Sur le site internet 1joursans.be, les citoyens trouvent une batterie de conseils en matière de prévention contre les cambriolages. Ils peuvent également y poster leurs "trucs et astuces" en la matière.