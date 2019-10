Des petits plats offerts pour les sans-abris à Bruxelles: des chefs étoilés cuisinent pour eux

Ce lundi, c'est le lancement de la campagne hivernale de la Croix-Rouge. Pour cette campagne, huit chefs étoilés cuisinent soupes et desserts au profit des plus pauvres en plein cœur de Bruxelles.

Ce midi, sur l'esplanade de la gare centrale de Bruxelles, huit chefs étoilés cuisinent des plats pour les plus démunis. C'est une opération organisée par la Croix-Rouge. Parmi les chefs étoilés, on retrouve David Martin, chef du restaurant "La Paix" et Alexandre Dionisio, chef du restaurant de "La Villa In The Sky".

Nous les avons rencontré. Ils nous expliquent pourquoi le projet leur tenait à cœur. "L'idée c'est, avec la Croix-Rouge, de distribuer de la soupe aujourd'hui aux personnes nécessiteuses et de le faire ensemble avec plein d'autres chefs surtout", nous raconte le chef étoilé, David Martin. "On est très content d'être là, tous réunis pour des belles occasions comme ça, à pouvoir mettre une petite pierre à l'édifice, de pouvoir donner de la soupe chaude", explique le chef Alexandre Dionisio.

"Tout ça c'est vraiment offert aux personnes les plus démunies. Ce sera distribué aujourd'hui midi et également en soirée lors de nos tournées sans-abris, tout le reste de la semaine puisqu'on va conserver le surplus", explique Nancy Ferroni, porte-parole de la Croix-Rouge de Belgique.